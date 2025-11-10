Разрыв в доходах между странами Европы не сокращается

Евростат обнародовал данные, какими суммами в 2024 году располагало большинство жителей Старого Света. Выяснилось, что разница в доходах между Западом и Востоком не просто сохраняется, но даже несколько возросла. Например, Прибалтика в 3,5 раза отстает от Норвегии и Швейцарии.

Тем временем агентство Reuters сообщает, что в настроениях инвесторов по отношению к еврозоне царит отчаянный пессимизм. Бизнес считает, что ЕС продолжает слабеть и признаков роста не наблюдается. Инвестактивность в итоге близка к нулю. А это значит, что окраины ЕС рискуют так никогда и не выбраться из ловушки низких доходов и экономической стагнации.