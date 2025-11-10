3.68 BYN
Саркози освободят из тюрьмы под судебный контроль
Автор:Редакция news.by
Николя Саркози будет освобожден из тюрьмы под судебный контроль. Апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство экс-президента Франции. Он пробыл в тюрьме 20 дней.
Власти ссылались на то, что появление бывшего французского лидера ввергло тюрьму "Санте" в хаос - заключенные буянят. Также на Саркози может быть организовано покушение, а сам он отказывается от тюремной еды. Макрон, который был министром при Саркози, явно покровительствует заключенному.
Напомним, экс-президент Франции был осужден по делу о коррупции и торговле влиянием.
Фото AP Photo