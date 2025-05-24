Литва настраивает своих граждан на войну против Беларуси

Многие литовцы, зомбированные пропагандой, считают, что войны с Беларусью не избежать, но им нужно думать о другом. Таким мнением в студии "Первого информационного" поделился литовский правозащитник, адвокат Станисловас Томас.

"Я разделил литовцев на две группы. Одна группа - это те люди, которые понимают, что когда вокруг тебя одни враги, это нехорошо ни для экономики, ни для безопасности страны", - сказал Станисловас Томас.

Вторая группа - это граждане, зомбированные литовской пропагандой, потому что каждый день они слышат о том, что будет война с Беларусью.

Адвокат отметил, что люди, в том числе и молодежь, бегут из Литвы. Они боятся, что Литва первая начнет войну против Беларуси, потому что об этом каждый день кричат в литовской пропаганде.

"Люди верят, что будет война с Беларусью. Они думают, что у них нет выбора, потому что в Литве нет свободной прессы. Я все равно верю, что ситуация изменится. Я вижу, что все больше людей начинают читать оппозиционные веб-сайты в Литве. Литовцы пишут пробелорусские комментарии на сайтах пропагандистов. Ситуация меняется, но, к сожалению, не так быстро", - прокомментировал Станисловас Томас.