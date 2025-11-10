3.68 BYN
2.98 BYN
3.43 BYN
Причастность России к запуску БПЛА в окрестностях европейских объектов не обнаружена
Автор:Редакция news.by
Немецкие СМИ проанализировали ситуацию с дронами в окрестностях европейских объектов военной и гражданской инфраструктуры. Российский след, о котором яро рассказывают власти, обнаружить не удалось.
В октябре дрон в Бельгии запускал гражданин Хорватии, полеты БПЛА в Норвегии контролировались тремя немцами: ни один не дал повода подозревать себя в работе на российскую разведку.
Немецкие СМИ допускают, что налицо разновидность массового психоза: про БПЛА трубят все газеты, и люди с психическими отклонениями просто хотят привлечь к себе внимание. Дронов становится все больше, и это позволяет властям громко заявлять о гибридной войне и преступных атаках из-за рубежа.