Андрей Кривошеев: В Беларуси сложно представить такую ситуацию, как шатдаун
Для США шатдаун - это очередной виток привычной политической борьбы с массовым отправлением госслужащих в неоплачиваемый отпуск. В белорусской системе, акцентируют внимание эксперты, такое не представляется возможным.
"Потери американцев от шатдауна оцениваются в страшную сумму - около 500, а кто-то говорит и 700, млн долларов в день. Бюджет экономит, а государство теряет. Такие особенности американской внутренней политики, за которыми любопытно наблюдать. Но с точки зрения функционала государства, нам, белорусам, представить ситуацию, когда не принят бюджет и госслужащим указали на дверь, отправив в неоплачиваемый отпуск, в нашей системе невозможно. Мне кажется, в этом смысле белорусское государство куда более эффективное, и армия чиновников у нас гораздо меньше, компактнее, эффективнее, чем в Соединенных Штатах", - отметил председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.
Фото sputnik.by