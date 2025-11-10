Андрей Кривошеев: В Беларуси сложно представить такую ситуацию, как шатдаун

"Потери американцев от шатдауна оцениваются в страшную сумму - около 500, а кто-то говорит и 700, млн долларов в день. Бюджет экономит, а государство теряет. Такие особенности американской внутренней политики, за которыми любопытно наблюдать. Но с точки зрения функционала государства, нам, белорусам, представить ситуацию, когда не принят бюджет и госслужащим указали на дверь, отправив в неоплачиваемый отпуск, в нашей системе невозможно. Мне кажется, в этом смысле белорусское государство куда более эффективное, и армия чиновников у нас гораздо меньше, компактнее, эффективнее, чем в Соединенных Штатах", - отметил председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.