Юлия Абухович рассказала, насколько глубокий социальный кризис в польском государстве

Польские эксперты утверждают, что одной из основных причин нарастающего социального кризиса является политический раскол двухпартийной системы, который растягивает по сторонам политическую систему и не дает возможности заниматься действительно экономическими вопросами.

Все решают, каким образом уничтожить своих политических оппонентов. Насколько этот кризис действительно глубокий в польском государстве, в студии "Первого информационного" рассказала аналитик Юлия Абухович.

"Еще до выборов мы говорили о том, что не будет согласия между двумя представителями: между проевропейской, явно проамериканской партией и действующим президентом. Мы видим сегодня, что происходит, когда нет согласия в партиях, на примере Франции, Германии", - отметила аналитик.

По ее словам, Польша пошла по такому же пути и уже не первый год. Это не дает нормально развиваться государству. У народа, который живет в государстве, когда власти не могут между собой договориться, что они будут делать в конкретный момент времени, появляется недоверие, неуверенность в завтрашнем дне и нежелание что-либо делать для того, чтобы укреплять позиции того же государства. Они стремятся, посмотрев по сторонам, уехать туда, где будет лучше.

"Этот груз, который давит на людей, приводит к социальной напряженности. Это выльется в продолжающееся недовольство граждан. Хотя в Польше самое жесткое законодательство с точки зрения абортов, но к чему это привело? Криминальные аборты увеличились, и так называемый абортный туризм, когда люди все равно уезжают за границу, чтобы провести эту страшную операцию. Государство многое не видит. Политики занимаются своими дипломатическими разборками, но объем проблем пока не замечают", - заключила Юлия Абухович.