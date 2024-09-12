Литва выходит из договора с Беларусью о таможенном сотрудничестве

"Решение Литвы денонсировать соглашение о таможенном сотрудничестве - это пренебрежение к людям!", - в ГТК прокомментировали денонсацию договоров о партнерстве в таможенной сфере с Беларусью и Россией.

Отмечается, что литовские таможенники прекратили какое-либо сотрудничество с белорусскими коллегами еще в начале 2022 года.



При этом таможенные органы Беларуси не раз призывали коллег из Литвы к соблюдению договоренностей по приему транспортных средств.



Предлагалось провести встречи, рассмотреть возможности открытия закрытых пунктов пропуска, однако реакции не последовало, - отметили в профильном комитете.