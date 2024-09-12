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Литва выходит из договора с Беларусью о таможенном сотрудничестве
"Решение Литвы денонсировать соглашение о таможенном сотрудничестве - это пренебрежение к людям!", - в ГТК прокомментировали денонсацию договоров о партнерстве в таможенной сфере с Беларусью и Россией.
Отмечается, что литовские таможенники прекратили какое-либо сотрудничество с белорусскими коллегами еще в начале 2022 года.
При этом таможенные органы Беларуси не раз призывали коллег из Литвы к соблюдению договоренностей по приему транспортных средств.
Предлагалось провести встречи, рассмотреть возможности открытия закрытых пунктов пропуска, однако реакции не последовало, - отметили в профильном комитете.
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