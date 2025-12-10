Лукьянов: С принятием программы развития Беларуси качество жизни граждан будет только улучшаться

Второе заседание VII Всебелорусского народного собрания (ВНС), которое состоится 18-19 декабря, станет событием, определяющим векторы развития Беларуси на следующие пять лет. Как отметил член Совета Республики Национального собрания Александр Лукьянов, интерес к нему проявляют не только делегаты, но и все граждане страны.

Ключевым ожидаемым итогом собрания станет принятие программы социально-экономического развития государства. Эта программа, подготовка к которой велась несколько лет, обозначит главные приоритеты предстоящего периода.

"Каждому гражданину Республики Беларусь очень интересно, какие ключевые ориентиры, приоритеты предлагаются и представлены в нашей программе", - отметил Александр Лукьянов.

Член Совета Республики подчеркнул, что многие тезисы будут раскрыты уже в первый день, когда ожидается выступление председателя Всебелорусского народного собрания, Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. По его словам, позиция главы государства будет перекликаться с его предвыборной программой, в центре которой находится человек.

По его словам, работа над документом в 2025 году отличалась особой детальностью. К ней подключились не только профессиональные эксперты на уровне Совета Министров, но и общественность, а также сами делегаты ВНС. Такой широкий подход позволил отразить в проекте программы ключевые точки развития.

"Именно поэтому мы ожидаем от Всебелорусского народного собрания грамотного и выверенного решения. Принятый документ будет дальше мобилизовывать всю государственную систему на развитие ключевых отраслей", - заявил Александр Лукьянов.

Среди обозначенных приоритетов он выделил:

Региональную политику и поддержку малых регионов. Развитие человеческого капитала, в том числе повышение роли молодежи. Привлечение инвестиций. Технологический прогресс и цифровизацию экономики.