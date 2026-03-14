Любовь и гордость за страну - патриотические мероприятия прошли в Витебске ко Дню Конституции

В преддверии Дня Конституции Беларуси праздничные мероприятия проходят по всей республике: встречи с известными политологами, круглые столы, акция "Мы - граждане Беларуси!".

14 марта автопробег "За единую Беларусь" объединил в Витебске сотни участников

Более 69 машин объединились в колонну рядом с площадью Герба и Флага. На новой городской локации проходят торжественные церемонии. В канун Дня Конституции здесь дали старт автопробегу "За единую Беларусь".

Колонна автомобилей с государственной символикой отправилась по улицам и проспектам.

колонна автопробега

Город преображается после зимы. Субботний день жители Витебска решили провести с пользой и по-семейному присоединились к "Патриотам Беларуси".

"Мы сегодня тоже решили нашей семьей поддержать очень важную и нужную акцию в преддверии Дня Конституции", - сказал зампредседателя Витебской областной организации РОО "Белая Русь" Николай Романовский.

"Автопробег - это не просто проезд автоколонной. Это демонстрация единства и сплоченности белорусов, того, что мы доверяем нашему Президенту, мы верим в Беларусь, в белорусский народ. Только когда мы вместе, мы сильны и непобедимы", - сказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Витебской областной организации РОО "Патриоты Беларуси" Владимир Бабичев.

Участники военно-патриотических клубов из райцентров сегодня тоже были в Витебске. Им есть о чем рассказать сверстникам. Практически каждый молодой человек определился с будущей профессией - защищать Родину.

Диалог "Открытая кафедра" об истории и будущем Беларуси

Финальной точкой маршрута стал Витебский областной институт развития образования, где состоялся образовательный проект "Открытая кафедра". В числе спикеров были делегаты VII Всебелорусского народного собрания. Среди основных тем беседы - приоритеты Программы социально-экономического развития Беларуси на пятилетие.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Счастливые люди - это и есть счастливая страна. Нам важно, чтобы они свои мечты могли реализовать здесь, в нашей родной Беларуси. И Конституция нашей страны гарантирует молодым ребятам будущее, успех. Нам очень важно, чтобы молодые люди понимали, что такое Всебелорусское народное собрание, какова роль этого государственного органа, и чтобы они уже сегодня понимали, для чего это, почему этот орган стал сегодня конституционным, как он вообще возник".

"Я очень сильно люблю свою страну, горжусь нашим народом. Огромное спасибо за приглашение! Хочу на своем личном примере показать, что мы все должны стремиться помогать нашей стране, нашему народу", - сказала представитель Витебской городской организации РОО "Патриоты Беларуси" Екатерина Шевеленко.