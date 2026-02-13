Макали головой в унитаз и избивали: Ольга Тишкевич рассказала о жизни Владимира Уссера в ЕС

После просмотра фильма, снятого журналисткой "Первого информационного" Ксенией Лебедевой под названием "Побег домой", ей в чат-бот начали писать люди, что знали бывшего бобруйского журналиста, политического активиста Владимира Уссера и что его случай гибели в Польше при неопределенных обстоятельствах, оказывается, далеко не единичный.

Уже сложившееся и подтвержденное впечатление - выжить людям за границей достаточно сложно, ибо считаются они там людьми второго сорта, если вообще считаются таковыми.

Экс-руководитель регионального отделения оппозиционной партии Ольга Тишкевич в "Актуальном интервью" рассказала историю Владимира Уссера.

Познакомилась Ольга с Владимиром еще в Беларуси, в интернете. Он был под псевдонимом Александр Федоров. "Когда он жил в Беларуси, был веселым и жизнерадостным стариком. Позже мы познакомились в Бобруйске уже лично. Он всегда шутил, стихотворения рассказывал, зажигал. Потом встретились в Европе. Он мне позвонил и сказал, что его выгнали из хостела, в котором жил (там жить непросто - он должен был работать). А старик с огромной одышкой мог работать?" - задала риторический вопрос женщина.

Владимир Уссер (слева)

Безусловно, в Беларуси такой бы человек был на социальном обеспечении, получал пенсию, к нему был бы закреплен социальный работник. В Польше, по словам Ольги, такого не было. Там человек раб, и так смотрят на всех приезжих. "Там вы должны работать по 12 часов, а то и 20 часов, и никого не волнует, что потом будет с этим человеком. Там нет никаких социальных пособий, условий, чтобы жили такие старики, как Владимир Уссер", - отметила собеседница.

Буквально в один момент жизнерадостный человек стал замученным жизнью стариком. Экс-руководитель регионального отделения оппозиционной партии рассказала, что у Владимира присутствовал огромный страх перед будущим. Он признавался, что не знает, где будет завтра. Его пугала ситуация, что ему некуда пойти. За невозможность ходить и работать известного политактивиста избивали в постели. "Он по состоянию здоровья спал по 16 часов. Оно у него ухудшалось и ухудшалось, ведь не было надлежащего медицинского обслуживания, да даже страховки не было", - добавила она.

Владимир Уссер

Летом, когда было очень жарко, его запирали на чердаке (таким образом выселяли из хостела), а зимой перемещали в подвал. У журналиста из Бобруйска было тонкое одеяло, а спал он в подвале на досках. Не было у Владимира и денег, питался за счет воровства каш в маленьких пакетиках, которые делил на два дня.

Ольга Тишкевич уточнила, что издевались над пожилым мужчиной люди, создавшие хостел, чтобы жить в котором, нужно было работать на стройке. Вот такое оказание "помощи". Несколько позже Инга Судиловская (признана членом экстремистского формирования) рассказала политактивисту, где в Варшаве можно брать бесплатную еду. Правда, ни на одном из указанных мест ничего не было. К тому же больной человек просто не мог доехать из одной части Варшавы в другую.

Ольга Тишкевич

Когда Владимир приехал в Литву к Ольге, мужчине не разрешили жить в шелтере. "Пришлось найти комнату за 100 евро. Я дала деньги на первое время. В шелтер он периодически приходил брать продукты, но известная оппозиционерка Наталья Коллегова была очень недовольна этим, потому что это бы не ее человек. Ей за это ничего не капало. Но пока я была там, настаивала на том, чтобы Владимир брал продукты. Он брал картошку, хлеб. Я иногда мясо добавляла. Когда он жил в этой квартире, был рядом в доме Алесь Адамкович и еще один политический. Именно последний избил Владимира за то, что плохо смыл унитаз. Мне позвонил Адамкович и сказал, что Уссера макали головой в унитаз - так учили его мыть", - поделилась фактами гость интервью.