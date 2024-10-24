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Манойло: Для Беларуси саммит БРИКС - возможность ускорить процесс развития экономики страны

БРИКС - это объединение стран, которые имеют высокий потенциал для развития и для роста экономики. Так отметил российский политолог и профессор МГУ Андрей Манойло. По его словам, для Беларуси это отличная возможность ускорить процесс развития страны в экономической сфере.

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Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова (Россия):

"В первую очередь для Республики Беларусь саммит БРИКС - это выход на оперативный простор в сфере международных отношений. Что касается самих масштабов интеграционных объединений, то здесь решается очень важный принцип объединения экономик, причем объединения экономик как ведущих стран мира, так и восходящих стран мира, то есть тех самых стран экономики, которые стремительно развиваются".

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"Ведущие члены БРИКС, выступают за равноправное сотрудничество и выстраивают отношения со странами с восходящими экономиками с важным стратегическим прицелом на то, что пройдет еще какое-то количество лет, и эти страны станут полноценными мировыми полюсами", - подчеркнул политолог.

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