Манойло: Для Беларуси саммит БРИКС - возможность ускорить процесс развития экономики страны

БРИКС - это объединение стран, которые имеют высокий потенциал для развития и для роста экономики. Так отметил российский политолог и профессор МГУ Андрей Манойло. По его словам, для Беларуси это отличная возможность ускорить процесс развития страны в экономической сфере.

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова (Россия):

"В первую очередь для Республики Беларусь саммит БРИКС - это выход на оперативный простор в сфере международных отношений. Что касается самих масштабов интеграционных объединений, то здесь решается очень важный принцип объединения экономик, причем объединения экономик как ведущих стран мира, так и восходящих стран мира, то есть тех самых стран экономики, которые стремительно развиваются".