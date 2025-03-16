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Манойло: На Сербии Запад тестирует новые приемы цветных революций
Сербия сегодня - место тестирования новых приемов по организации цветных революций. И задача Беларуси и России - сделать правильные выводы относительно того, в какую сторону сейчас эволюционируют западные, в первую очередь англо-саксонские технологии организации госпереворотов. Таким мнением с "Первым информационным" поделился политолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Манойло.
"Отработав новые практики на сербской площадке, Запад обязательно принесет эти технологии к нам - в Россию и Беларусь, - считает эксперт. - Запад не простит Республике Беларусь то, что руководство поломало все его планы в 2020 году и готовностью сопротивляться до конца сорвало попытку организации госпереворота".
Политолог предположил, что, наблюдая за событиями в Сербии, можно понять, какой, возможно, будет новая схема организации цветной революции, с помощью которой Запад попытается перехватить оперативную инициативу и поменять политический режим и в Беларуси, и, возможно, в России.
"Сейчас ситуация такая, что нельзя оставаться пассивным наблюдателем за событиями в Сербии. Союзное государство России и Беларуси должно самым серьезным образом относиться к тем событиям, которые там сейчас происходят, прекрасно понимая, что это удары по нам с вами, и помогать Сербии, в первую очередь, направив туда специалистов по противодействию цветным революциям", - констатировал Андрей Манойло.