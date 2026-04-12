Манойло: Орбан - крайне неудобная фигура для Брюсселя

"Орбан для Брюсселя крайне неудобная фигура, потому что он является тем человеком, который не боится идти поперек решений, которые брюссельская бюрократия пытается пропихнуть на самый верх. В этом отношении верхушка ЕС люто ненавидит Орбана и готова пойти на любые меры ради того, чтобы он не был переизбран, не победил на выборах. Поэтому я ожидаю, что будут применяться самые грязные технологии, вплоть до сценариев, которые ранее позволяли европейской бюрократии и ее приверженцам объявлять выборы несостоявшимися или незаконными", - отметил политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Манойло.