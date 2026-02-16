3.72 BYN
Манойло: Зеленский ищет тех, кто начнет "дергаться", чтобы устранить конкурентов
Разговоры о скорых выборах в Украине - типичный пробный шар Зеленского. Он ищет тех, кто начнет "дергаться", чтобы выявить и устранить конкурентов. Мнение эксперта.
Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):
"Что касается самих выборов, то рано или поздно они в Украине, конечно, пройдут. И в тот самый момент, когда эти выборы на Украине состоятся, тогда же и будет поставлена точка существования Зеленского. Не только в его политической карьере, но, по всей видимости, и в жизни тоже. Потому что на выборах он не победит, и Зеленский это прекрасно знает".
Политолог уверен, что касается разговоров о выборах на Украине, которые, возможно, пройдут где-нибудь весной - это типичный информационный вброс, потому что источник этой информации один-единственный. Это депутат Верховной рады.
"И по своему характеру этот вброс очень похож на пробный шар. То есть на тестирующий информационный вброс, который сделан по указке Зеленского для того, чтобы его соперники и конкуренты, которых он очень сильно опасается, получив эту информацию, в том случае, если они в эту информацию поверят. Чтобы они начали действовать, проявили активность и тем самым проявили себя", - подытожил эксперт.