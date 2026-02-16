Манойло: Зеленский ищет тех, кто начнет "дергаться", чтобы устранить конкурентов

Разговоры о скорых выборах в Украине - типичный пробный шар Зеленского. Он ищет тех, кто начнет "дергаться", чтобы выявить и устранить конкурентов. Мнение эксперта.

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):

"Что касается самих выборов, то рано или поздно они в Украине, конечно, пройдут. И в тот самый момент, когда эти выборы на Украине состоятся, тогда же и будет поставлена точка существования Зеленского. Не только в его политической карьере, но, по всей видимости, и в жизни тоже. Потому что на выборах он не победит, и Зеленский это прекрасно знает".

Политолог уверен, что касается разговоров о выборах на Украине, которые, возможно, пройдут где-нибудь весной - это типичный информационный вброс, потому что источник этой информации один-единственный. Это депутат Верховной рады.