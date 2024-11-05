"Минск единый" - масштабный культурно-патриотический фестиваль стартовал сегодня в столице. Творческие коллективы многочисленных предприятий презентуют себя и свои организации.



Первым эстафету подхватил Заводской район, а в течение месяца свои таланты и достижения продемонстрируют оставшиеся восемь. Большой гала-концерт уже в январе объединит лучшие коллективы столицы на одной сцене (см. в видео).