Мастер спорта о том, как подружиться и приручить лошадь

Год Красной Огненной Лошади, как утверждают астрологи, станет символом смелых решений и будет покровительствовать тому, кто готов двигаться вперед. А вот как подружиться и приручить лошадь, мы накануне поговорим с нашей гостьей - мастером спорта международного класса по троеборью Валерией Сушинской (подробности в видео).

"Лошади - грациозные, красивые, очень умные и добрые. Очень интересно с лошадьми взаимодействовать, наблюдать за ними. Очень интересно работать с этими животными.

Чтобы подружиться, самое главное правило - это проводить с ними как можно больше времени. Причем не только верхом, но и чистить их, мыть, гулять, шагать", - считает спортсменка.

"Они очень любят внимание и привязываются к человеку так же сильно, как и мы к ним", - отметила она.

Валерия Сушинская:

"Лошадь может испугать что угодно, даже что-то невидимое для людей. По своей природе эти животные - жертвы, а не хищники. У них в природе заложено, если что-то страшное, то бежать и прятаться. Поэтому все что угодно может испугать лошадь".

Какие ожидания в год Красной Огненной Лошади у конного спорта Беларуси?