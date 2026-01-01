3.71 BYN
Мастер спорта о том, как подружиться и приручить лошадь
Год Красной Огненной Лошади, как утверждают астрологи, станет символом смелых решений и будет покровительствовать тому, кто готов двигаться вперед. А вот как подружиться и приручить лошадь, мы накануне поговорим с нашей гостьей - мастером спорта международного класса по троеборью Валерией Сушинской (подробности в видео).
"Лошади - грациозные, красивые, очень умные и добрые. Очень интересно с лошадьми взаимодействовать, наблюдать за ними. Очень интересно работать с этими животными.
"Они очень любят внимание и привязываются к человеку так же сильно, как и мы к ним", - отметила она.
Валерия Сушинская:
"Лошадь может испугать что угодно, даже что-то невидимое для людей. По своей природе эти животные - жертвы, а не хищники. У них в природе заложено, если что-то страшное, то бежать и прятаться. Поэтому все что угодно может испугать лошадь".
Какие ожидания в год Красной Огненной Лошади у конного спорта Беларуси?
"Ожидания огромные. Нам снова дали возможность участия в международных соревнованиях, также проводить в Беларуси международные соревнования, брать квалификации, отбираться на чемпионат Европы, на Олимпиаду. Надежды на этот сезон большие", - считает мастер спорта международного класса по троеборью.