Матвейчев: Добрососедские отношения помогли Беларуси сохранить производства и их умножить

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Стойкая позиция лидера Беларуси Александра Лукашенко помогла достичь стране высоких результатов в промышленности и экономике. Такое мнение высказал политолог, депутат Госдумы России Олег Матвейчев.

Также политик отметил правильный вектор внешней политики Президента, который не пошел по пути конфронтации, а всегда выступал за политику добрососедства и всестороннего сотрудничества.