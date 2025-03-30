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Матвейчев: Добрососедские отношения помогли Беларуси сохранить производства и их умножить
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Стойкая позиция лидера Беларуси Александра Лукашенко помогла достичь стране высоких результатов в промышленности и экономике. Такое мнение высказал политолог, депутат Госдумы России Олег Матвейчев.
Также политик отметил правильный вектор внешней политики Президента, который не пошел по пути конфронтации, а всегда выступал за политику добрососедства и всестороннего сотрудничества.
"Добрососедские отношения помогли Республике Беларусь, которая не имеет собственного выхода к морю, а ранее не имела и развитой промышленности, наладить кооперацию, сохранить производства и их умножить", - отметил Олег Матвейчев.