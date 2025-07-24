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Матвейчев: Киевский режим никогда не пойдет на полное урегулирование украинского кризиса
Несмотря на успехи российско-украинских переговоров в гуманитарной сфере, киевский режим никогда не пойдет на полное урегулирование украинского кризиса. Таково мнение российского политолога и депутата Госдумы России Олега Матвейчева.
"Что касается содержательной стороны, то нет ни одного пункта, по которому Россия и Украина могут договориться. Никогда Украина и ни один украинский лидер не подпишут признание территорий. Не говорим, про Донецкую, Запорожскую области, которые включены в перечень субъектов РФ в российской Конституции в их административных границах, но даже по линии боевого соприкосновения ни один украинец это не признает, - отметил политолог. - Они еще, может быть, нейтральный статус Крыма готовы признать, но все остальное точно нет. Они никогда не распустят свою армию, потому что миллион человек вернется в Киев и начнет задавать вопросы - для них это смерть. А для нас принципиальна демилитаризация Украины".
То же самое по блоку НАТО, считает Матвейчев. "Они говорят, что имеют право в него вступать. Мы говорим, что не имеют. И так далее по всем пунктам. Поэтому ждать, что о чем-то там договорятся, абсолютно бессмысленно".
Только после очередного военного поражения, которое, уверен депутат Госдумы, Украина потерпит, можно будет склонять украинскую сторону к переговорам и принуждать подписывать документы об урегулировании конфликта.
"Но если бы они были люди разумные, они бы и в 2022 году все подписали. Но поскольку они неразумные, они могут и в третий, и в четвертый раз не подписать. И напомним, что их хозяевам в Лондоне нужна война до последнего украинца", - резюмировал Олег Матвейчев.