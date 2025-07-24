Несмотря на успехи российско-украинских переговоров в гуманитарной сфере, киевский режим никогда не пойдет на полное урегулирование украинского кризиса. Таково мнение российского политолога и депутата Госдумы России Олега Матвейчева.

"Что касается содержательной стороны, то нет ни одного пункта, по которому Россия и Украина могут договориться. Никогда Украина и ни один украинский лидер не подпишут признание территорий. Не говорим, про Донецкую, Запорожскую области, которые включены в перечень субъектов РФ в российской Конституции в их административных границах, но даже по линии боевого соприкосновения ни один украинец это не признает, - отметил политолог. - Они еще, может быть, нейтральный статус Крыма готовы признать, но все остальное точно нет. Они никогда не распустят свою армию, потому что миллион человек вернется в Киев и начнет задавать вопросы - для них это смерть. А для нас принципиальна демилитаризация Украины".

То же самое по блоку НАТО, считает Матвейчев. "Они говорят, что имеют право в него вступать. Мы говорим, что не имеют. И так далее по всем пунктам. Поэтому ждать, что о чем-то там договорятся, абсолютно бессмысленно".

Только после очередного военного поражения, которое, уверен депутат Госдумы, Украина потерпит, можно будет склонять украинскую сторону к переговорам и принуждать подписывать документы об урегулировании конфликта.