МЧС Беларуси готово помочь Литве в ликвидации последствий инцидента на Игналинской АЭС

В МЧС Беларуси сделали официальное заявление в связи с инцидентом на Игналинской атомной электростанции в Литве. Белорусские специалисты осуществляют постоянный мониторинг радиационной обстановки на территории Браславского района Витебской области.

Превышений контрольных уровней радиационного фона на территории Беларуси не зарегистрировано, следует из сообщения.

25 ноября в 16:37 в подразделения Департамента пожарной безопасности и спасения при Министерстве внутренних дел Литовской Республики поступило сообщение о возгорании здания на территории Игналинской атомной электростанции, расположенной в 4 км от белорусской границы.

МЧС Беларуси в соответствии с соглашением с Государственной инспекцией по безопасности атомной энергетики Литвы по установленным каналам связи информировало литовскую сторону о готовности оказать необходимую помощь в ликвидации последствий инцидента. Также белорусские специалисты запросили сведения о ЧС на объекте ядерной энергетики для принятия исчерпывающих мер безопасности.

На данный момент ответ от литовской стороны не поступал. И это, впрочем, неудивительно. Уже который день в демократической стране-соседке тишина и замалчивание. Не особо распространяются об инциденте и власти Литвы, которые по велению Евросоюза эту самую станцию и прикрыли.

Зато они столько лет срывали голоса, угрожая Беларуси, бросались дипломатическими нотами и закатывали истерики на всю Европу, когда на территории республики появилась современная станция.

А вот у себя дома прошляпили - допустили пожар на созданном своими руками радиационном могильнике на месте атомной станции СССР.