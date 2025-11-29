МЧС Беларуси получило ответ от литовской стороны об инциденте на Игналинской АЭС

Стало известно, что МЧС получило ответ от литовской стороны на запрос об инциденте на территории Игналинской атомной электростанции.



Согласно сообщению, в блоке фильтрации воздуха дробеструйной установки комплекса первичной переработки радиоактивных отходов произошло возгорание. Пожар был потушен, пострадавших нет, выброса радиоактивных материалов не произошло.



Событие предварительно классифицируется как "ниже шкалы" по Международной шкале ядерных и радиологических событий МАГАТЭ. Внешняя помощь не потребовалась.