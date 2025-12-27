Медик прокомментировал ситуацию с пострадавшими в ДТП в Толочинском районе

На место аварии были направлены бригады интенсивной терапии, а также фельдшерские и реанимационные бригады. Одна пассажирка скончалась на месте до приезда скорой помощи. 13 человек доставлены в Толочинскую ЦРБ и Оршанскую городскую больницу № 1. Трое пациентов направлены на амбулаторное лечение.

"К нам в Оршанскую городскую больницу № 1 им. Семашко поступило 10 пациентов после ДТП на трассе Брест - Москва. После проведения всех необходимых диагностических исследований, лабораторно-инструментальных 5 пациентов были отправлены на амбулаторный этап лечения. Оставшиеся 5 пациентов находятся на госпитализации, им будет проведено все необходимое лечение".