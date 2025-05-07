Медицинские университеты Гомеля, Курска и Твери подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве подписали в Твери председатели молодежных профсоюзных организаций Гомельского, Курского и Тверского медицинских университетов. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Гомельскую областную организацию Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

Подписи под документом поставили представитель Гомельского медуниверситета Мария Шалобасова, лидер молодежной профсоюзной первички Курского медуниверситета Максим Ивенков и Марк Ефеменко из Тверского медуниверситета. Подписание документа состоялось во время международной молодежной профсоюзной конференции, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне "Дорогами доблести и славы" в Тверском ГМУ.

Соглашение нацелено на дальнейшее развитие студенческого самоуправления, улучшение качества обучения и жизни студентов медицинских вузов, расширение сотрудничества в области науки, культуры и спорта, а также защиту прав и интересов студентов-медиков трех регионов.

Двухдневный форум принимали в Твери и Ржеве по инициативе Тверской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ при поддержке центрального комитета ПРЗ РФ. Он собрал около 50 молодых медиков, студентов медицинского профиля, профлидеров областных профсоюзов здравоохранения из Твери, Курска и Гомеля, представителей администрации и общественных деятелей Ржева и Твери.

Темой диалоговых площадках стали историческое наследие, сохранение памяти медработников, совершивших подвиги в годы Великой Отечественной войны. Также конференция стала площадкой для обмена опытом и знаниями между студентами-медиками, обсуждения актуальных вопросов, стоящих перед здравоохранением Беларуси и России в современных условиях.

"Убеждена, что подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между профактивами трех университетов станет важным шагом к укреплению связей между нашими учебными заведениями. В свою очередь Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения готова содействовать обмену опытом и совместным инициативам медицинских вузов в научно-образовательной, культурно-познавательной и спортивной сферах. Совместные проекты и инициативы будут способствовать укреплению связей и взаимопонимания между нашими регионами, станут залогом успешного будущего для профсоюзного движения в наших странах", - отметила председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Надежда Зимина.