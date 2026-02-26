Мексика между картелями и ЦРУ - ликвидация лидера "Халиско" вскрыла глубокие проблемы

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/409d9c2d-43e4-4d9b-b940-00b9d40bd570/conversions/53db56a3-6388-4082-8561-65a38368375f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/409d9c2d-43e4-4d9b-b940-00b9d40bd570/conversions/53db56a3-6388-4082-8561-65a38368375f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/409d9c2d-43e4-4d9b-b940-00b9d40bd570/conversions/53db56a3-6388-4082-8561-65a38368375f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/409d9c2d-43e4-4d9b-b940-00b9d40bd570/conversions/53db56a3-6388-4082-8561-65a38368375f-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Недавняя ликвидация Национальной гвардией Мексики главы одного из крупнейших картелей "Новое поколение Халиско" - Эль Менчо (Осегера Сервантес) - всколыхнула страну. Вместо спокойствия последовали массовые протесты. Картели в современной Мексике - это не просто преступные группировки, а мощные социально-политические структуры, пронизывающие все сферы жизни и имеющие глубокие связи за пределами страны. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

По словам военно-политического аналитика Александра Тиханского, на сегодняшний день в Мексике активно действуют шесть крупных картелей, вовлеченных во все сферы жизнедеятельности общества. "Если брать чисто по вооруженным людям, то это превышает 180 тыс. человек. Это половина мексиканской армии", - отметил он.

Основная сфера деятельности этих структур давно вышла за рамки наркоторговли. Это организованные преступные группировки, имеющие реальную власть на местах, часто составляющие альтернативу официальной местной власти.

Парадокс, но картели пользуются определенной поддержкой населения. Причина - их глубокая интеграция в социальную жизнь беднейших слоев. "Они очень плотно работают с населением, в том числе участвуя в социальной помощи. Это и продовольствие, это и лекарства, это даже чисто медицинское обслуживание", - пояснил Александр Тиханский.

По сути, для многих мексиканцев картель становится "второй социальной помощью" - первой идет государственная, а вторая - от организованной преступности. Такая подмена понятий делает борьбу с картелями крайне непопулярной среди тех, кто получает от них реальную поддержку. Ликвидированный Эль Менчо - яркий пример такой "двойной жизни". Помимо наркобизнеса, он владел легальными предприятиями: выращивал овощи, занимался животноводством, имел недвижимость.

Ключевой фактор, подпитывающий мексиканский кризис, - соседство с США. Именно оттуда идет основной поток оружия. Более того, за многими картелями стоит ЦРУ. Это давний инструмент американской политики в Латинской Америке. "Во всех этих наркокартелях во всей Латинской Америке везде присутствует ЦРУ. Это всегда был их конек. ЦРУ присутствует в плане их формирования и поддержки, используя их в своих операциях", - заявил Александр Тиханский.