Мемориальный комплекс "Хатынь" посетил губернатор Минской области

22 июня мемориальный комплекс посетил губернатор Минской области Алексей Кушнаренко. Цветы от руководства и руководителей областных структур легли к подножию памятника "Непокоренный человек" и Вечному огню. А после была традиционная минута молчания как дань уважения и памяти тем, кому мы обязаны мирным небом над головой.