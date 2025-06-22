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Мемориальный комплекс "Хатынь" посетил губернатор Минской области
Автор:Редакция news.by
В годы войны на территории Беларуси оккупанты осуществляли тактику "выжженной земли" и буквально сжигали города, села, людей. Хатынь - место боли белорусского народа.
22 июня мемориальный комплекс посетил губернатор Минской области Алексей Кушнаренко. Цветы от руководства и руководителей областных структур легли к подножию памятника "Непокоренный человек" и Вечному огню. А после была традиционная минута молчания как дань уважения и памяти тем, кому мы обязаны мирным небом над головой.
Здесь можно было встретить туристические группы и семьи, которым небезразлична историческая память, ведь сегодня очень часто пытаются переписать историю.