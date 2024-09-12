Как сделать медицинскую помощь еще доступнее и эффективнее для населения, говорили сегодня в стенах Дворца Республики. Здесь собрались ведущие белорусские специалисты и их зарубежные коллеги, чтобы обсудить актуальные вопросы развития медицинской отрасли. К слову, закрытых тем и секретов нет.
Самый главный посыл - обмен опытом во всех сферах медицины. Отметим, наш потенциал огромен.
Олег Руммо, директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:
"Мы умеем все, что умеют в мире. Нам не надо ничему глобально учиться, посылать на долгие стажировки специалистов, потому что все технологии есть у нас. Более того, к нам приезжают учиться. Но есть определенные моменты, приняв которые, мы сможем оптимизировать оказание этой сложной высокотехнологичной помощи".
МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии задает тон
В мире белорусских специалистов медотрасли знают по большим успехам в области трансплантологии, лечения, в том числе и хирургического, заболеваний печени. Здесь не первый год работаем в тесной связке с коллегами из России.
Игорь Хатьков, директор Московского клинического научного центра им. А. С. Логинова, главный онколог г. Москвы (Россия):
"Мы находимся в постоянном контакте, у нас есть какие-то направления, которые мы развиваем. У нас вот малоинвазивная хирургия в онкологии уже давно на очень высоком уровне. У нас есть многие организационные решения интересные. Мы готовы это показывать, делиться, нам кажется это эффективным. В Беларуси благодаря тем усилиям команды О.О. Руммо программы трансплантологии были поставлены во многих государствах, в том числе и бывшего СССР, поэтому вот этот обмен опытом – он всегда крайне интересен".
Беларусь и Россия создают совместные разработки в медицине
Сегодня вместе со светилами российской медицины в рамках программы "Беларусь и Россия" создаем и международные разработки в медицине.
Акцент на репродуктивное здоровье женщин. Из последнего - совместная разработка ассоциации Белорусского объединения "Репродуктивное здоровье" и академика Радзинского - гинекологическое зеркало "Занько-Радзинского".
Новый инструмент запатентован в трех странах. Закупается - в 33-х. Разработка уникальная, аналогов которой нет.
Сергей Занько, председатель правления Белорусского медицинского общественного объединения "Репродуктивное здоровье":
"Это позволяет быстро снимать, не ставить, а снимать диагноз "воспаление". А воспаление – это обследование, это деньги пациента, государства, если это государственный центр. И деньги не малые. Потерянное время на поиск, а воспалительные процессы имеют ряд осложнений, в том числе и проблемы бесплодия, проблемы невынашивания, поэтому все укладывается в такой здоровый пасьянс, скажем так".
Роль медсестер возросла
Сегодня в Минске насчитывается 116 учреждений здравоохранения. В год только амбулаторных посещений 21 миллион.
На современном этапе развития столичной медицины существенно возросла роль медицинских сестер.
Светлана Гриневич, медсестра городского кабинета по организации сестринского дела 38-й клинической поликлиники г. Минска:
"Практически все медицинские сестры имеют право самостоятельного приема, они могут выписывать под контролем врача, самостоятельно какие-то рецептурные бланки. Очень большая роль сейчас отводится и в высокотехнологичных операциях, стоят в ряду с врачами наши медицинские сестры. Настолько квалифицированно ассистируют нашим врачам, что просто гордишься".
Качество и эффективность оказания медицинской помощи
Качество, своевременность и эффективность оказания медицинской помощи населению – один из главных приоритетов социальной политики Беларуси. Здесь и сосредотачиваем усилия.
Александр Старовойтов, замминистра здравоохранения Беларуси:
"Республика выделяет значительные средства на здравоохранение – это 5 % от ВВП. Они планомерно распределяются на разных этапах, начиная от ФАПов и амбулаторий врачей общей практики, центральных районных больниц, межрайонных центров до РНПЦ".
Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
"Порядка 40 % бюджета г. Минска - это социальная сфера, это вложение не только в оказание медицинской помощи, это развитие материально-технической базы, это внедрение новых технологий, приобретение современного оборудования. Это целый ряд направлений – это инновационный фонд города, который реализует инновационные проекты, поэтому эти вложения даются сторицей здоровьем минчан".
Столичное здравоохранение является примером, на который смотрят, на который равняются. Об этом сегодня заявил заместитель профильного министра. Весь его опыт и наработки важно транслировать на всю страну. От этого глобально зависит наше здоровье как нации.