Как сделать медицинскую помощь еще доступнее и эффективнее для населения, говорили сегодня в стенах Дворца Республики. Здесь собрались ведущие белорусские специалисты и их зарубежные коллеги, чтобы обсудить актуальные вопросы развития медицинской отрасли. К слову, закрытых тем и секретов нет.



Самый главный посыл - обмен опытом во всех сферах медицины. Отметим, наш потенциал огромен.

Олег Руммо, директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:

"Мы умеем все, что умеют в мире. Нам не надо ничему глобально учиться, посылать на долгие стажировки специалистов, потому что все технологии есть у нас. Более того, к нам приезжают учиться. Но есть определенные моменты, приняв которые, мы сможем оптимизировать оказание этой сложной высокотехнологичной помощи".

МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии задает тон

В мире белорусских специалистов медотрасли знают по большим успехам в области трансплантологии, лечения, в том числе и хирургического, заболеваний печени. Здесь не первый год работаем в тесной связке с коллегами из России.

Игорь Хатьков, директор Московского клинического научного центра им. А. С. Логинова, главный онколог г. Москвы (Россия):

"Мы находимся в постоянном контакте, у нас есть какие-то направления, которые мы развиваем. У нас вот малоинвазивная хирургия в онкологии уже давно на очень высоком уровне. У нас есть многие организационные решения интересные. Мы готовы это показывать, делиться, нам кажется это эффективным. В Беларуси благодаря тем усилиям команды О.О. Руммо программы трансплантологии были поставлены во многих государствах, в том числе и бывшего СССР, поэтому вот этот обмен опытом – он всегда крайне интересен".

Беларусь и Россия создают совместные разработки в медицине

Сегодня вместе со светилами российской медицины в рамках программы "Беларусь и Россия" создаем и международные разработки в медицине.



Акцент на репродуктивное здоровье женщин. Из последнего - совместная разработка ассоциации Белорусского объединения "Репродуктивное здоровье" и академика Радзинского - гинекологическое зеркало "Занько-Радзинского".



Новый инструмент запатентован в трех странах. Закупается - в 33-х. Разработка уникальная, аналогов которой нет.

Сергей Занько, председатель правления Белорусского медицинского общественного объединения "Репродуктивное здоровье":

"Это позволяет быстро снимать, не ставить, а снимать диагноз "воспаление". А воспаление – это обследование, это деньги пациента, государства, если это государственный центр. И деньги не малые. Потерянное время на поиск, а воспалительные процессы имеют ряд осложнений, в том числе и проблемы бесплодия, проблемы невынашивания, поэтому все укладывается в такой здоровый пасьянс, скажем так".

Роль медсестер возросла

Сегодня в Минске насчитывается 116 учреждений здравоохранения. В год только амбулаторных посещений 21 миллион.



На современном этапе развития столичной медицины существенно возросла роль медицинских сестер.

Светлана Гриневич, медсестра городского кабинета по организации сестринского дела 38-й клинической поликлиники г. Минска:

"Практически все медицинские сестры имеют право самостоятельного приема, они могут выписывать под контролем врача, самостоятельно какие-то рецептурные бланки. Очень большая роль сейчас отводится и в высокотехнологичных операциях, стоят в ряду с врачами наши медицинские сестры. Настолько квалифицированно ассистируют нашим врачам, что просто гордишься".

Качество и эффективность оказания медицинской помощи

Качество, своевременность и эффективность оказания медицинской помощи населению – один из главных приоритетов социальной политики Беларуси. Здесь и сосредотачиваем усилия.

Александр Старовойтов, замминистра здравоохранения Беларуси:

"Республика выделяет значительные средства на здравоохранение – это 5 % от ВВП. Они планомерно распределяются на разных этапах, начиная от ФАПов и амбулаторий врачей общей практики, центральных районных больниц, межрайонных центров до РНПЦ".

Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

"Порядка 40 % бюджета г. Минска - это социальная сфера, это вложение не только в оказание медицинской помощи, это развитие материально-технической базы, это внедрение новых технологий, приобретение современного оборудования. Это целый ряд направлений – это инновационный фонд города, который реализует инновационные проекты, поэтому эти вложения даются сторицей здоровьем минчан".