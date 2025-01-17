МИД: в Беларуси аккредитованы 456 международных наблюдателей за выборами Президента

456 международных наблюдателей из 49 стран уже аккредитованы в Беларуси на президентские выборы.



В пресс-службе МИД уточнили, это парламентарии из стран СНГ и дальнего зарубежья, представители центральных избирательных органов, региональных органов власти, дипкорпуса, независимые эксперты. Кроме того, приглашения получили Исполком и Межпарламентская Ассамблея СНГ, Парламентская Ассамблея ОДКБ, Парламентское Собрание Союзного государства, ШОС, Секретариат Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Молодежная организация Движения неприсоединения и БДИПЧ ОБСЕ.



Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что по доброй традиции для всех наблюдателей будут созданы равные условия.



Это позволит еще раз убедиться в нашей открытости, транспарентности и, конечно же, своими глазами увидеть миролюбивую и гостеприимную Беларусь.