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МИД: в Беларуси аккредитованы 456 международных наблюдателей за выборами Президента

456 международных наблюдателей из 49 стран уже аккредитованы в Беларуси на президентские выборы.

В пресс-службе МИД уточнили, это парламентарии из стран СНГ и дальнего зарубежья, представители центральных избирательных органов, региональных органов власти, дипкорпуса, независимые эксперты. Кроме того, приглашения получили Исполком и Межпарламентская Ассамблея СНГ, Парламентская Ассамблея ОДКБ, Парламентское Собрание Союзного государства, ШОС, Секретариат Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Молодежная организация Движения неприсоединения и БДИПЧ ОБСЕ.

Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что по доброй традиции для всех наблюдателей будут созданы равные условия.

Это позволит еще раз убедиться в нашей открытости, транспарентности и, конечно же, своими глазами увидеть миролюбивую и гостеприимную Беларусь.

МИД Беларусивыборы 2025