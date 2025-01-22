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МИД запустил профориентационный конкурс, который дает возможность пройти практику в Министерстве

Министерство иностранных дел Беларуси, а именно Клуб молодых дипломатов совместно с Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен запустили конкурс эссе-работ "Хочу быть дипломатом".

Это уже четвертый профориентационный конкурс МИД. Пройдет он с 22 января по 9 марта. К участию приглашаются студенты белорусских вузов в возрасте до 27 лет, имеющие белорусское гражданство.

Александра Шкода, председатель Клуба молодых дипломатов МИД Беларуси:

"Для участия нужно подготовить эссе, в котором надо рассказать, почему бы вы хотели быть дипломатом, как вы видите свое место в дипломатической службе Беларуси, быть подписчиком аккаунтов МИД в соцсетях и отправить работу на суд компетентного жюри".

Победители предыдущих лет уже прошли практику в МИД (а некоторые и не единожды), приняли участие в семинаре-практикуме для молодых дипломатов, в ряде международных мероприятий, стали активными участниками волонтерского движения МИД. Подробную информацию о конкурсе и правилах участия можно найти в официальном аккаунте МИД в Facebook, Instagram и "ВКонтакте".

конкурсМИД