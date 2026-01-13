Минэнерго: За 2025 год поступило почти 33 тыс. заявок для использования электроэнергии для отопления

Замминистра энергетики Беларуси констатировал, что белорусы хотят пользоваться безопасным и экологичным источником энергии, но, к сожалению, не всегда возможно удовлетворить их запрос. Он добавил, что все поступающие заявки приходится разделять, так как ряд из них просто поступает, потому что люди выражают собственное "хочу". "Однако, например, данные населенные пункты, откуда поступают такие заявки, газифицированы. Государство уже вложило средства, чтобы обеспечить нормальные условия проживания. К тому же не всегда есть возможность одномоментно расширить сети электроснабжения. Есть населенные пункты, которые не газифицированы, но у которых имеются другие источники - есть электроэнергия, но нет достаточной пропускной способности линии, чтобы использовать электроэнергию для отопления и горячего водоснабжения", - пояснил Сергей Адаменко. Такие населенные пункты, подчеркнул он, включаются в краткосрочные и долгосрочные программы, а также в зависимости от количества заявок, удаленности, питающих центров, других возможностей.