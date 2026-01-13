3.70 BYN
Минэнерго: За 2025 год поступило почти 33 тыс. заявок для использования электроэнергии для отопления
Замминистра энергетики Беларуси Сергей Адаменко поделился в "Актуальном интервью", какие меры предпринимаются сегодня для того, чтобы повысить возможность электроснабжения белорусских потребителей.
Собеседник отметил, что жители Беларуси подают заявки об использовании электрической энергии в целях отопления и горячего водоснабжения, и этот вопрос остается злободневным и актуальным.
Факт
За 2025 год в энергосистему Беларуси поступили порядка 33 тыс. таких заявок. Около 31 тыс. были удовлетворены, что составило 93 %. За пятилетку таких заявок поступило почти 165 тыс., и 154 тыс. из них были удовлетворены.
Замминистра энергетики Беларуси констатировал, что белорусы хотят пользоваться безопасным и экологичным источником энергии, но, к сожалению, не всегда возможно удовлетворить их запрос. Он добавил, что все поступающие заявки приходится разделять, так как ряд из них просто поступает, потому что люди выражают собственное "хочу". "Однако, например, данные населенные пункты, откуда поступают такие заявки, газифицированы. Государство уже вложило средства, чтобы обеспечить нормальные условия проживания. К тому же не всегда есть возможность одномоментно расширить сети электроснабжения. Есть населенные пункты, которые не газифицированы, но у которых имеются другие источники - есть электроэнергия, но нет достаточной пропускной способности линии, чтобы использовать электроэнергию для отопления и горячего водоснабжения", - пояснил Сергей Адаменко. Такие населенные пункты, подчеркнул он, включаются в краткосрочные и долгосрочные программы, а также в зависимости от количества заявок, удаленности, питающих центров, других возможностей.
"Где можно реконструировать сети быстро, мы это делаем и стремимся к этому, но в целом мы стараемся максимально удовлетворить заявки жителей Беларуси", - резюмировал Сергей Адаменко.
Фото: freepik.com