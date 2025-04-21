Минирование границ Беларуси и России: чем опасен выход стран Запада из Оттавской конвенции

Польша и Прибалтика выходят из Оттавской конвенции, предусматривающей отказ и уничтожение противопехотных мин. Более того, страны Запада уже вовсю рисуют карты минных полей на границе с Беларусью и Россией.

Что стоит за этим решением и почему так опасны эти боеприпасы, в новом выпуске "По форме" рассказала Анна Литаш.

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На этих снимках вы можете наблюдать противопехотные мины, которые Литва планирует разместить на границе с Беларусью и Россией. Даже не пытаясь скрыть свои намерения, Вильнюс продемонстрировал образцы в эфире литовского телевидения. Также СМИ сообщили, что минные устройства будут отечественного производства.

Напомним, в конце марта Польша, Латвия, Литва и Эстония сделали коллективное заявление о решении выйти из Оттавской конвенции и разместить на границе с Беларусью и Россией противопехотные мины. Отдают ли себе отчет европейские политики? Понимают ли, какую опасность таят в себе эти боеприпасы? Уверены, да. Более того, это решение было принято уже давно в больших кабинетах НАТО.

В марте Литва провела так называемый День мин. На мероприятии министр обороны страны сообщил, что в ближайшее время Вильнюс закупит 85 тыс. единиц боеприпасов на сумму 50 млн долларов. Объясняя гражданам причины таких трат бюджета, Минобороны заявило, что "северо-восточный фланг должен быть усилен несколькими слоями укреплений, включая противопехотные и противотанковые мины".

Вскоре голос подала и Латвия, заявив, что у страны есть возможность самостоятельно производить такие мины. Эстония поддержала своих соседок, при этом уточнив, что разрабатывать, накапливать и использовать ранее запрещенные мины у них планов нет.

Перед тем как рассказать о последствиях этого вооружения, давайте обратимся к Оттавской конвенции.

Документ о запрете противопехотных мин был принят в Оттаве в 1997 году представителями 122 стран. Всего к нему присоединились 164 государства. Конвенция стала результатом длительных переговоров, инициированных ООН, Красным Крестом и другими организациями. Она предусматривает полный отказ от применения указанного вооружения, прекращение его производства, накопления и главное - полное уничтожение.

Этот гуманитарный жест вызвал горячую поддержку, особенно у стран Запада. Литва присоединилась к документу в 2003 году, Эстония годом позже, Латвия в 2005-м. Польша подписала еще в 1997-м, но ратификация затянулась до 2012 года. Украина вошла в Договор в 2005-м.

Беларусь присоединилась в 2003 году. Мы свое обещание выполнили в полной мере. 5 апреля 2017 года последний образец мины ПФМ-1 "Лепесток" был уничтожен в Гомельской области. На территории Беларуси он никогда не использовался, но на базах с советских времен хранилось почти 3,5 млн экземпляров. Помощь в утилизации нашей стране оказал Европейский союз, затратив на это порядка 4 млн евро. Ранее, в 2006 году, в соответствии с контрактом, который белорусское Минобороны заключило с Агентством НАТО по техобеспечению и снабжению, мы уничтожили также все противопехотные мины других типов, доставшиеся в наследство от СССР.

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К слову, Украина тоже докладывала в ООН о полном уничтожении мин, а в 2022-м сотнями ежедневно рассыпала их на улицах Донецкой и Луганской областей.

Это действительно очень опасный боеприпас. В первую очередь от противопехотных неуправляемых мин страдает мирное население. Взрывные устройства могут годами после завершения боевых действий лежать на земле. Урон наносит непоправимый. Детям и взрослым отрывает пятки и даже ноги. После встречи с минами инвалидность гарантирована.

Помимо этого, страдают и животные. Часть границы Беларуси с Польшей - это заповедная зона "Беловежская пуща". Хотя им действительно плевать. Последствия для животного мира после установки забора на границе несколько лет назад видели все.

С точки зрения военного искусства это странное решение. Во-первых, боевые действия мы вести с соседями не собираемся. Президент Беларуси Александр Лукашенко снова повторил, что наша страна не собирается нападать на Польшу или Прибалтику, а желает возобновить с ней добрые отношения - торговать и сотрудничать, как это было ранее. Второе: если гипотетически конфликт состоялся бы, то никто через леса к ним не пойдет. Полетят ракеты, самолеты, дроны.