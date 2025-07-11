Минтруда: пострадавшие от непогоды могут рассчитывать на социальную помощь

В Минтруда заявили, что такие граждане могут обратиться в территориальные центры социального обслуживания населения по месту своего жительства. Им окажут адресную помощь в виде единовременного пособия. Однако есть условие - невысокий ежемесячный доход. Обратиться за оказанием материальной помощи могут также неработающие пенсионеры и инвалиды.

"Государство со своей стороны может оказать материальную помощь через систему государственной адресной социальной помощи. Это единовременное пособие, которое предоставляется гражданам либо семьям, у которых средний душевой доход не превышает 150 % бюджета прожиточного минимума. Сегодня это порядка 690 белорусских рублей. В этом случае если действительно граждане, семьи серьезно пострадали от стихии и их имущество в первую очередь, то им необходимо обратиться в территориальный центр по месту жительства с соответствующим заявлением для получения материальной помощи для устранения причиненного непогодой материального ущерба".