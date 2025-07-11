Обстановка после непогоды: Могилев погрузился в большую уборку дорог, улиц и дворов

В Могилеве городской отдел МЧС зафиксировал свыше 4,5 тыс. случаев падений деревьев. Рассматриваются все заявки от жителей областного центра, в том числе и по порывам линий электропередачи.

Во многих микрорайонах уже восстановлена подача энергии. Ремонтные бригады продолжают работу на сложных участках. Восстанавливают поврежденные высоковольтные линии. Коммунальные службы, энергетики, предприятия и военные помогают устранять последствия грозового шторма.

Вячеслав Башаримов, начальник Могилевского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:

"Подразделения МЧС уже совершили 502 выезда на уборку деревьев, расчистку проезжих частей и кровель с применением автокрановой техники, спецподъемников. В настоящее время ведется работа по 14 адресам. Задействованы 23 единицы техники МЧС, 117 человек личного состава".

"По г. Могилеву поступило порядка 400 только заявок на отсутствие электроэнергии. Из них с обрывом проводов - более 200, около 60 опор было сломано. Персонал помогает в данный момент всей, можно сказать, Республики Беларусь. Стоит задача восстановить электроснабжение потребителей до конца дня", - прокомментировал Владимир Манкевич, начальник Могилевского городского района электрических сетей.