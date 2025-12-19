3.68 BYN
Мировые СМИ обсуждают заявление Лукашенко о размещении в Беларуси ракетного комплекса "Орешник"
Автор:Редакция news.by
Мировые СМИ обсуждают заявление Президента о размещении в Беларуси ядерного ракетного комплекса "Орешник". Американский телеканал ABC указывает, что данный шаг был предпринят на фоне решающей фазы переговоров о прекращении войны в Украине.
Reuters приводит слова Александра Лукашенко о том, что Беларусь близка к крупной сделке по восстановлению отношений с Соединенными Штатами, но не собирается отказываться от тесных связей с Россией.
Подробности по теме размещения ракетного комплекса на территории Беларуси приводит и China News, а также британская The Independent, которая также отмечает усилия белорусского лидера к налаживанию отношений Минска и Вашингтона.