Мировые СМИ обсуждают заявление Лукашенко о размещении в Беларуси ракетного комплекса "Орешник"

Мировые СМИ обсуждают заявление Президента о размещении в Беларуси ядерного ракетного комплекса "Орешник". Американский телеканал ABC указывает, что данный шаг был предпринят на фоне решающей фазы переговоров о прекращении войны в Украине.

Reuters приводит слова Александра Лукашенко о том, что Беларусь близка к крупной сделке по восстановлению отношений с Соединенными Штатами, но не собирается отказываться от тесных связей с Россией.