Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Мировые СМИ обсуждают заявление Лукашенко о размещении в Беларуси ракетного комплекса "Орешник"

Мировые СМИ обсуждают заявление Президента о размещении в Беларуси ядерного ракетного комплекса "Орешник". Американский телеканал ABC указывает, что данный шаг был предпринят на фоне решающей фазы переговоров о прекращении войны в Украине.

Reuters приводит слова Александра Лукашенко о том, что Беларусь близка к крупной сделке по восстановлению отношений с Соединенными Штатами, но не собирается отказываться от тесных связей с Россией.

Подробности по теме размещения ракетного комплекса на территории Беларуси приводит и China News, а также британская The Independent, которая также отмечает усилия белорусского лидера к налаживанию отношений Минска и Вашингтона.

Разделы:

ОбществоВ мире

Теги:

ВНСОрешникАлександр ЛукашенкоСМИ