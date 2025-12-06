Миршаймер откровенно о причине конфликта в Украине

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/326c1e70-3f67-4d19-8a4e-00a66236c2fd/conversions/1067eabf-10bd-443a-863f-aff8b439bf71-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/326c1e70-3f67-4d19-8a4e-00a66236c2fd/conversions/1067eabf-10bd-443a-863f-aff8b439bf71-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/326c1e70-3f67-4d19-8a4e-00a66236c2fd/conversions/1067eabf-10bd-443a-863f-aff8b439bf71-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/326c1e70-3f67-4d19-8a4e-00a66236c2fd/conversions/1067eabf-10bd-443a-863f-aff8b439bf71-xl-___webp_1920.webp 1920w

Субботним вечером Андрей Сыч и Алексей Волков, будучи авторами собственных проектов, решили объединить усилия, чтобы по-своему взглянуть на события в стране и мире в подкасте "Волков и Сыч". Одна из тем, которая заинтересовала, - почему отставные генералы, аналитики, представители фабрик мыслей, смыслов в Соединенных Штатах, в западном мире с выходом на пенсию вдруг "прозревают" и начинают говорить правду.

В Минске никто не питает иллюзий в отношении Белого дома. Беларусь сразу задала здоровый прагматизм: предлагайте, будем обсуждать - не больше. Если нам выгодно и вам выгодно, давайте ударим по рукам, если есть какие-то сомнения - то нет.

Главные темы: - Какие сценарии реализации мирного плана Дональда Трампа наиболее вероятны: жесткая эскалация или прагматичный «бизнес-подход», где нет личных обид - только национальные интересы? - Какую роль в урегулировании конфликта сыграют Беларусь и страны Евросоюза?

Сколько раз уже покупались на сказки о том, что вместе в светлое будущее, взявшись за руки. Не получается. Кстати, это видно непосредственно и по Украине.

Украина - трагичный пример, к которому белорусам стоит обращаться, потому что лучше учиться на чужих ошибках. И если говорить в целом о природе конфликта, понятно, откуда он начинался.

В 2008 году, когда проходил саммит НАТО, именно там приняли решение о том, что будут включать в состав альянса Украину и Грузию, и внесли это в итоговый документ. Сами их туда позвали. Сейчас требуют, чтобы они от этого отказались.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер очень хорошо все объяснил: "Если бы мы не расширили НАТО на Украину, Украина, скорее всего, была бы цела сегодня. Она бы включала и Крым. Она была бы цела в своих границах до 2014 года. Так что я думаю, что вступление Украины в НАТО или попытка вступления Украины в НАТО было главной причиной этого конфликта".

Заметим, что о таких вещах начинают говорить, когда уходят в отставку.