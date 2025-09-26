Митинг-реквием, посвященный годовщине сожжения деревни, прошел в Шкленниково

Сестра Хатыни - деревня Шкленниково в Мядельском районе. 82 года назад гитлеровцы уничтожили этот населенный пункт вместе с жителями.

От пятидесяти восьми дворов осталось пепелище. Не менее ужасной была и судьба жителей: молодых насильно увезли на работы в Германию, а стариков сожгли в сараях.

В годовщину этих страшных событий у символичного мемориала прошел митинг-реквием. В Год благоустройства мемориал обрел новый вид.

Судьбу этой деревни только в Мядельском районе разделили более 190 деревень. Большинству, в том числе и Шкленниково, удалось восстановить привычный уклад сельской жизни.