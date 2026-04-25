Митинг-реквием в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС прошел в Березино

В годовщину катастрофы на ЧАЭС память героев Чернобыля чтят по всей Беларуси. В Березино митинг-реквием собрал более 300 ликвидаторов последствий аварии из каждого района Минской области.

40 лет назад в числе первых на тушение пожара на атомной станции отправился командир отделения пожарной части № 6 города Припять Василий Игнатенко.

Участники митинга возложили цветы к памятному знаку в честь командира, чей подвиг стал символом самопожертвования и мужества.

Продолжилось мероприятие в Березинском районном центре культуры. Именных благодарностей удостоены специалисты различных сфер Минской области, которые помогали в медицинской реабилитации и трудились на территории ЧАЭС.

Минская область стала вторым домом для семьи Игнатенко. Позже в райцентр переехала его сестра Наталья Синкевич, которая также служила в рядах МЧС.

В списках работников организаций Минщины, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, более 8,5 тыс. человек.

