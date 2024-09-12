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Аналитик рассказал, что поправки в ядерной доктрине России станут стоп-краном для Запада
Поправки в ядерной доктрине России призваны сдерживать геополитические амбиции западных "ястребов". Таким мнением в эфире "Первого информационного" поделился аналитик Сергей Дик.
Сергей Дик, аналитик:
"Поднятая вокруг этого решения истерия, по-другому я не могу это назвать, будет стоп-краном, который остановит движение. Я абсолютно убежден, что послы нас услышали. Путин заявил, что угроза даже обычными вооружениями, если это угрожает суверенитету стран, территориальной целостности, то она может быть купирована применением ТЯО".
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