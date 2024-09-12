Коротченко: Готовность применения Россией ядерного оружия - охлаждающий душ для западных политиков

"Сейчас такое время, когда не надо ничего делать напоказ либо кого-то чем-то пугать. Сама готовность армий России и Беларуси и готовность их президентов дать санкцию на применение в ответ на агрессию, даже с использованием обычных вооруженных сил, ядерного оружия, будет, на мой взгляд, достаточно охлаждающим душем для разгоряченных западных политиков".

Эксперт отметил, что в практическом плане это означает то, что если Польша вторгается на территорию Беларуси, должны быть заранее определены военные объекты, по которым будут нанесены российские ядерные удары на польской территории: "То же самое касается и территории Литвы. В ответ на вторжение подразделений НАТО с литовской территории на территорию Беларуси, соответственно, ядерные удары должны быть нанесены по объектам Литвы. Так же, допустим, Германии, если задействуется немецкий военный компонент для агрессии с территории Литвы против Беларуси. Все это надо делать в спокойном, плановом режиме, взвесив все за и против, определив последовательность, цели, а также те носители ядерных зарядов, которые будут использованы в соответствующей ситуации, для решения указанных задач".