Мария Шукшина и Людмила Гладкая говорят о кризисе современной культуры, кинематографа, об утрате нравственности и о роли национальной идентичности в противостоянии эпохе потребления.

Разговор, начавшийся с обсуждения книги "Наш Президент", посвященной Президенту Беларуси Александру Лукашенко, быстро перешел к более глобальным вопросам: как сохранить духовность и противостоять влиянию культуры потребления? Книга, подаренная Людмилой, стала отправной точкой беседы. Она описывает ее как попытку через личность Лукашенко рассказать историю Беларуси, включая его рукописные заметки и архивные материалы, такие как газета "Известия".

Мария Шукшина хвалит Александра Лукашенко, называя его истинным лидером, стремящимся сохранить традиционные ценности

Мария с воодушевлением отзывается об Александре Лукашенко, называя его настоящим лидером, который стремится сохранить традиционные ценности и быть хозяином в стране. "Батька знает, как внушить", - звучит в разговоре, подчеркивая его близость к народу. Однако основная часть беседы посвящена тревоге за состояние современной культуры, кинематографа. Собеседницы сетуют на то, что в постсоветскую эпоху искусство подчинилось капиталистической логике, где приоритет отдается прибыли, а не воспитанию. "Секс, наркотики, рок-н-ролл, бандиты - вот что продается", - говорят они, критикуя засилье фильмов и сериалов, прославляющих пороки.

Вор-рецидивист Егор Прокудин по кличке Горе выходит из тюрьмы и едет в деревню Ясное к Любе Байкаловой, с которой переписывался во время отбывания наказания

Современные герои, по их мнению, - это антигерои, а традиционные ценности, такие как доброта, любовь и патриотизм, вытесняются "культурой постмодерна", отрицающей идеалы и моральные ориентиры. Особое место в разговоре занимает сравнение с советским кинематографом. Фильмы 1930-х годов, такие как "Чапаев" или "Александр Невский", "Завтра была война" создавались для воспитания патриотизма и духовности, нравственности, в то время как современные ленты, по словам участниц разговора, лишь развлекают, зомбируют и разлагают. Они ссылаются на Сталина, который считал культуру инструментом защиты интересов народа, и Лукашенко, который, по их словам, ведет "битву за умы", требуя от кинематографа возвращения к воспитательной функции. Упоминается его жесткая критика "Беларусьфильма" за отсутствие фильмов для семейной и детской аудитории, несмотря на государственную поддержку.

Диалог затрагивает и тему русофобии. Собеседницы отмечают, что Запад, особенно после начала спецоперации, все чаще изображает русских и белорусов в негативном свете, приписывая им образы бандитов и шпионов. Это, по их мнению, связано с поддержкой Лукашенко России и его приверженностью традиционным ценностям. Они цитируют философа XIX века Николая Данилевского, который писал, что Европа видит в России "твердое ядро", которое невозможно ассимилировать. Русская национальная идея, по словам собеседниц, коренится в православии и духовности, что делает ее неугодной Западу.

Репетиция спектакля "Калина красная" (режиссёр Дмитрий Петрунь)

Мария Шукшина делится личным опытом, связанным с театром и кино. Она играет в спектакле "Калина красная" (Московского государственного академического театра "Русская песня") по произведению Василия Шукшина, которого считает пророком, предвидевшим культурный упадок. Фильм "Калина красная" рассматривается как история покаяния и возвращения к корням, контрастирующая с современной культурой потребления. Женщины подчеркивают, что Шукшин, как и Лукашенко, был человеком из народа, боровшимся за правду и нравственность.

В завершение разговора поднимается вопрос о необходимости политической воли для изменения культурной политики. Мария и Людмила предлагают вернуться к советской модели финансирования кино, когда фильмы создавались с учетом идейно-художественных ценностей, а не ради кассовых сборов. Они призывают воспитывать новое поколение, способное различать добро и зло, чтобы противостоять манипуляциям и сохранить национальную идентичность.

Мария Шукшина родилась в Москве, дочь Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Дебютировала на экране в полтора года