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Многодетная семья вынужденно уехала из Латвии в Беларусь. В чем причина - эксклюзивные подробности

Угрозы лишения родительских прав, запрет на получение положенных льгот для многодетных. И это все потому, что ты - русскоговорящий. Таковы нынче нравы в Евросоюзе.

В ночь с 16 на 17 октября, спасая своих десятерых детей, из Латвии уехала семья.

Что еще стало причиной побега? Эксклюзивные подробности у "Первого информационного" (подробности в видео).

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