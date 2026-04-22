Мода на семью и детей через соцсети - эксперт предложила решение демографической проблемы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dcedb0fc-f3d7-4e23-a5ef-cb72e385eb40/conversions/d96bfbbe-d5e4-407a-8288-1dc4ebf282ba-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dcedb0fc-f3d7-4e23-a5ef-cb72e385eb40/conversions/d96bfbbe-d5e4-407a-8288-1dc4ebf282ba-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dcedb0fc-f3d7-4e23-a5ef-cb72e385eb40/conversions/d96bfbbe-d5e4-407a-8288-1dc4ebf282ba-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dcedb0fc-f3d7-4e23-a5ef-cb72e385eb40/conversions/d96bfbbe-d5e4-407a-8288-1dc4ebf282ba-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент подписал Закон "Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности". Один из ключевых блоков - штрафы за пропаганду нетрадиционных ценностей, гомосексуализма и идеологии child-free (сознательного отказа от рождения детей).

Аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина в "Актуальном интервью" объяснила своевременность этих изменений, а также рассказала, почему одними запретами проблему не решить и как социальные сети могут стать инструментом формирования моды на семью и детей.

Проблема демографии нарастает повсеместно. Беларусь внимательно изучает негативный опыт соседей, которые уже столкнулись с "демографической ямой". "Для того чтобы не попасть в эту яму, мы должны принимать превентивные меры. Создать платформу, которая не позволит нам скатиться еще ниже. А проблема есть, и она у нас тоже", - подчеркнула аналитик.

Особое внимание в законе уделено пропаганде child-free. Это, по словам эксперта, "тихая и ползучая угроза", когда детям и молодежи внушают, что дети - это плохо, а жить лучше для себя. "Штрафы скорее должны привлекать внимание к этой проблеме. Так мы ее не решим. Проблема связана не только с экономикой, но в большей степени с образованием. Проведено много исследований: чем выше уровень образования у женщины, тем меньше она хочет заниматься детьми, потому что хочет реализовать себя", - констатировала Ольга Лазоркина.

При этом эксперт подчеркнула, что в Беларуси созданы все условия, чтобы женщина могла и родить ребенка, и реализовать себя профессионально. "Если сравнить с советским периодом, сейчас это просто клондайк. У нас нет негативного перекоса, когда женщина должна сидеть только дома и заниматься хозяйством. У нас уважительное отношение к женщине-матери, к тому, что она должна реализовать себя", - сказала аналитик.

Проблема в том, что о достижениях государства мало говорят. "Все уже сделано. Мы мало это рекламируем. Сейчас закон как раз запустит виток обсуждения того, что сделано, чего мы достигли и насколько это нужно пропагандировать, в том числе в соцсетях. Вопрос в том, чтобы показать, как можно родить, вырастить и что государство для этого делает", - пояснила Ольга Лазоркина.