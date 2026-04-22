Мода на семью и детей через соцсети - эксперт предложила решение демографической проблемы
Президент подписал Закон "Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности". Один из ключевых блоков - штрафы за пропаганду нетрадиционных ценностей, гомосексуализма и идеологии child-free (сознательного отказа от рождения детей).
Аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина в "Актуальном интервью" объяснила своевременность этих изменений, а также рассказала, почему одними запретами проблему не решить и как социальные сети могут стать инструментом формирования моды на семью и детей.
Проблема демографии нарастает повсеместно. Беларусь внимательно изучает негативный опыт соседей, которые уже столкнулись с "демографической ямой". "Для того чтобы не попасть в эту яму, мы должны принимать превентивные меры. Создать платформу, которая не позволит нам скатиться еще ниже. А проблема есть, и она у нас тоже", - подчеркнула аналитик.
Особое внимание в законе уделено пропаганде child-free. Это, по словам эксперта, "тихая и ползучая угроза", когда детям и молодежи внушают, что дети - это плохо, а жить лучше для себя. "Штрафы скорее должны привлекать внимание к этой проблеме. Так мы ее не решим. Проблема связана не только с экономикой, но в большей степени с образованием. Проведено много исследований: чем выше уровень образования у женщины, тем меньше она хочет заниматься детьми, потому что хочет реализовать себя", - констатировала Ольга Лазоркина.
При этом эксперт подчеркнула, что в Беларуси созданы все условия, чтобы женщина могла и родить ребенка, и реализовать себя профессионально. "Если сравнить с советским периодом, сейчас это просто клондайк. У нас нет негативного перекоса, когда женщина должна сидеть только дома и заниматься хозяйством. У нас уважительное отношение к женщине-матери, к тому, что она должна реализовать себя", - сказала аналитик.
Проблема в том, что о достижениях государства мало говорят. "Все уже сделано. Мы мало это рекламируем. Сейчас закон как раз запустит виток обсуждения того, что сделано, чего мы достигли и насколько это нужно пропагандировать, в том числе в соцсетях. Вопрос в том, чтобы показать, как можно родить, вырастить и что государство для этого делает", - пояснила Ольга Лазоркина.
Вместо того чтобы только контролировать интернет-пространство, эксперт предлагает использовать его для формирования позитивных смыслов. "Социальные сети - это не только минус. Это огромный плюс для нас. Нужно запустить блоги, где будут создавать моду на рождение ребенка, на официальный брак. Женщина чувствует себя уверенно только в официальном браке. Это еще и ответственность мужчины", - убеждена она.