"Мое письмо солдату" - в Беларуси стартовала патриотическая акция для школьников

5 февраля стартовала новая патриотическая акция "Мое письмо солдату". Белорусские дети из разных школ и интернатов пишут теплые и проникновенные письма людям в форме. Все они будут переданы адресатам в воинские части и солдатам на полевых выходах. Часть таких откровений сегодня вручили в торжественной обстановке.

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

"Акция проходит в преддверии нашего главного праздника - Дня защитника Отечества и Вооруженных Сил. Впервые такая традиция родилась в годы Великой Отечественной войны. И сегодня представители нескольких столичных школ, гимназий, патриотических классов присутствуют здесь. Этим детям повезло, они родились и живут в прекрасной стране. Патриотизм начинается с любви к малой родине".