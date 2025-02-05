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"Мое письмо солдату" - в Беларуси стартовала патриотическая акция для школьников
5 февраля стартовала новая патриотическая акция "Мое письмо солдату". Белорусские дети из разных школ и интернатов пишут теплые и проникновенные письма людям в форме. Все они будут переданы адресатам в воинские части и солдатам на полевых выходах. Часть таких откровений сегодня вручили в торжественной обстановке.
Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:
"Акция проходит в преддверии нашего главного праздника - Дня защитника Отечества и Вооруженных Сил. Впервые такая традиция родилась в годы Великой Отечественной войны. И сегодня представители нескольких столичных школ, гимназий, патриотических классов присутствуют здесь. Этим детям повезло, они родились и живут в прекрасной стране. Патриотизм начинается с любви к малой родине".
В акции участвуют дети из школ, патриотических клубов и оздоровительных центров. Планируется, что это станет доброй традицией.