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Мокрый снег, туман и гололедица - синоптики рассказали о погоде в Беларуси на ближайшие дни
Чего ждать белорусам от неустойчивой погоды в ближайшие дни, рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БЕЛТА.
В настоящее время в Беларуси сохраняется умеренно теплая погода с положительной аномалией в 1-4 градуса.
В пятницу, 6 декабря, погодные условия в стране будет определять периферия антициклона, с центром над европейской территорией России. Поэтому ожидается облачная погода. Местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. В отдельных районах возможны слабые туман и гололедные явления. При этом с поступлением более прохладной воздушной массы температура воздуха несколько понизится и войдет в рамки климата. Минимальные значения окажутся в пределах от нуля до минус 6 градусов, дневные максимумы составят от минус 4 до плюс 2 градусов.
"Уже в субботу столбики термометров вновь начнут стремиться вверх. Причиной потепления станут атмосферные фронты, смещающиеся с территории Польши и Украины. Вместе с повышением температурного фона они принесут осадки различной интенсивности в виде мокрого снега и дождя", - рассказали в Белгидромете.
В субботу, 7 декабря, на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, утром и днем с дождем). В отдельных районах возможны слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1 градуса, днем - от минус 2 до плюс 4 градусов.
В воскресенье, 8 декабря, временами будут идти осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах возможны слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем - от минус 1 до плюс 5 градусов.
Неустойчивая с осадками погода сохранится в Беларуси и в начале следующей рабочей недели. В понедельник, 9 декабря, ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах возможны слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 2 градусов, днем - от минус 1 до плюс 4 градусов.
Во вторник и среду, 10-11 декабря, местами, преимущественно по югу страны, пройдут осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах возможны слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 2 градусов, 11 декабря при прояснениях - до 8 градусов мороза. Днем будет от минус 3 до плюс 3 градусов.
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