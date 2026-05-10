Монумент Победы в Минске таким был не всегда: как символ памяти менял свои очертания
Вот уже 65 лет в центре города-героя Минска горит символ нашей общей памяти - Вечный огонь. Он - часть монументальной композиции из гранита и стали - мемориала Победы. Но такой, какой мы знаем площадь сейчас, она была не всегда.
Монумент менял свои очертания и форму, но всегда оставался местом поклонения и благодарности поколений.
Вечный огонь на площади Победы - первый, который зажгли в Беларуси в далеком 1961 году. С тех пор он как символ нашей памяти горит в сердце каждого белоруса, напоминая о цене Великой Победы.
Но появился он здесь лишь спустя 7 лет после возведения монумента - 38-метрового обелиска, облицованного серым гранитом, который до сих пор украшает главный проспект города-героя.
Архитектурное окружение величественного монумента в центре белорусской столицы не всегда было таким. Свой нынешний вид площадь приобрела в 1984-м.
Изначально доступ к памятнику был только наземным, через проспект. Ступенчатый подиум вел прямо к Вечному огню. После строительства первой линии метро объекты на земле и под землей объединили в единый архитектурный ансамбль, а сама площадь из круглой стала овальной. Тогда же появился и знаменитый подземный переход - мемориальный зал. К 75-летию Победы визуал дополнили новое освещение, мультимедийный экран и художественные панели.
Борис Школьников, архитектор: "Наша команда в составе нашего руководителя Бориса Ларченко, меня и Константина Мязгина выиграла этот конкурс. Тогда возникла наша совместная идея организовать под памятником переход".
Борис Школьников, один из авторов монументального проекта, спустя более 40 лет помнит день презентации - как будто это было вчера.
"Знаете, он был очень такой необычный и очень торжественный. Было очень важно увидеть то, что мы сделали, увидеть реакцию людей", - вспоминает Борис Школьников.
С 3 июля 1984 года школьники Минска несут Почетную Вахту Памяти на Посту № 1 во время знаковых дат в стране: в День Независимости, День народного единства и, конечно, День Победы.
Площадь Победы - место общей памяти, поклонения и благодарности поколений. Официальные делегации, гости со всего мира и сами белорусы всегда здесь.
Величественный монумент - хранитель нашей общей истории, символ мужества и героизма, непокоренности белорусского народа в Великой Отечественной войне. Символ Победы.