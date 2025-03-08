Море цветов: где в Минске представлены цветы в большом изобилии

Теплые пожелания, признание в любви и море цветов - все для дорогих женщин. Милые дамы отмечают самый нежный весенний праздник. Президент Беларуси Александр Лукашенко тепло поздравил белорусок с 8 Марта, отметив, что наши женщины олицетворяют красивую, сильную, устремленную в светлое будущее Беларусь.

Минск сегодня наполнен ароматами цветов, радостным настроением и улыбками. Чтобы абсолютно все успели поздравить своих дам с этим светлым праздником, в городе работают десятки торговых площадок с цветами.

На первом месте, конечно же, стоят тюльпаны - это любимые цветы многих белорусок. Представлены и мимозы, в общем, выбирать есть из чего.

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На точке возле универсама "Рига" в Минске цветы представлены в большом изобилии. Всего же в Минске в 2025 году будет 184 таких площадки, для этого дано 1199 разрешений. Кстати, места выдавали бесплатно, но с двумя условиями.

Во-первых, цветы должны быть белорусскими. Во-вторых, люди, которые их продают, должны были их сами выращивать. Но с этим в Беларуси проблем нет. Как всегда, в лидерах находится Брестская область. Кстати, одна из девушек, продающих цветы, приехала из Пинска. Ее зовут Юлия, и она занимается этим сложным, но очень красивым бизнесом.

Вести такой бизнес очень сложно. Хоть сейчас это все выглядит красиво, но для начала это нужно вырастить. "Да, это сложно. Сначала нужно произвести закупку луковиц тюльпанов, потом ухаживать за ними в теплицах, далее собрать, упаковать. Это все требует времени, средств и сил", - подтвердила Юлия.

За сезон из почти 10 теплиц удается собрать больше 20 тыс. цветов. И это феноменальные цифры. Кстати, один тюльпан сегодня можно приобрести за 4 белорусских рубля, а вот мимоза будет чуть дороже - веточка стоит от 15 до 25 рублей.

Но о каких, собственно говоря, деньгах может идти речь, когда мы делаем подарки любимым женщинам? Правильно, для этого никаких денег не жалко.