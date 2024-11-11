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Мороз и снег в Беларуси. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности
В Беларуси похолодало и выпал снег. Из-за усиления ветра в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Местами ожидается метель, на дорогах гололедица.
4 января с самого утра во всех районах столицы организована уборка придомовых территорий и обработка средствами против гололеда. Задействовано более 65 единиц техники, почти 1,5 тыс. работников. Израсходовано около 11 тыс. тонн песко-соляной смеси.
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