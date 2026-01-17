Морозы устроили суровое испытание для водоплавающих птиц: чем подкормить и при этом не навредить

Морозы устроили серьезный экзамен на выживание и для водоплавающих птиц. Белорусы массово выходят на берега, чтобы подкормить пернатых.

В Беларуси настоящая зима с крепкими морозами и сугробами. Мы находимся на водохранилище Дрозды. Температура воздуха составляет минус 18 градусов, а по ощущениям все минус 25. Но такая зимняя сказка для многих пернатых суровое испытание. Поэтому январь - самое время позаботиться о птицах, которые стали зимовать. Помощь не заставляет себя ждать, ведь и здесь проявляется то самое знаменитое неравнодушие белорусов. Жители в разных регионах страны на местах включаются в ситуацию.

Анатолий Андреев наблюдает за водоплавающими более пяти лет. Среди лебедей даже появились подопечные Олесь и Олеся. О жизни пернатых Анатолий ведет свой блог. Ролики в социальных сетях бьют рекорды, набирая десятки миллионов просмотров. И это тот самый случай, когда человек помогает не только словом, но и конкретным делом.

Анатолий Андреев, блогер, предприниматель news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f275809-8638-4137-a615-df17e2046e7f/conversions/7b3dffc2-7b2e-4861-a66f-ef987f1afe24-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f275809-8638-4137-a615-df17e2046e7f/conversions/7b3dffc2-7b2e-4861-a66f-ef987f1afe24-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f275809-8638-4137-a615-df17e2046e7f/conversions/7b3dffc2-7b2e-4861-a66f-ef987f1afe24-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f275809-8638-4137-a615-df17e2046e7f/conversions/7b3dffc2-7b2e-4861-a66f-ef987f1afe24-xl-___webp_1920.webp 1920w

Анатолий Андреев, блогер, предприниматель: "Я забочусь о них и обо всех других птицах, потому что в этом году аномально сильные морозы. Призвал своих подписчиков в блоге объединиться, и вот результат: ребята пришли с овсянкой, все несут еду, а "Сирин" привез целые мешки комбикорма. Глядя на это, я чуть не расплакался от гордости за наших людей. Настолько они отзывчивые и добрые! До мурашек по коже".

Приручили, покормили, помогать надо. Главное правило здесь - не навредить. Ведь то, что вкусно и привычно нам, не всегда полезно им.

Иван Богданович, старший научный сотрудник лаборатории орнитологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам: "Лучше всего водоплавающих птиц подкармливать зерном, зерноотходами, крупами. Некоторые пишут вареными овощами, но в условиях такого мороза это бессмысленно, потому что он замерзает раньше, чем они успевают его съесть. И в некоторых случаях допустимо подкармливать белым хлебом. Не стоит кормить черным хлебом. Ну и, понятно, чипсами, сухариками солеными вообще нельзя. Запрещено категорически".