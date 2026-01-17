3.71 BYN
2.91 BYN
3.38 BYN
Морозы устроили суровое испытание для водоплавающих птиц: чем подкормить и при этом не навредить
Морозы устроили серьезный экзамен на выживание и для водоплавающих птиц. Белорусы массово выходят на берега, чтобы подкормить пернатых.
В Беларуси настоящая зима с крепкими морозами и сугробами. Мы находимся на водохранилище Дрозды. Температура воздуха составляет минус 18 градусов, а по ощущениям все минус 25. Но такая зимняя сказка для многих пернатых суровое испытание. Поэтому январь - самое время позаботиться о птицах, которые стали зимовать. Помощь не заставляет себя ждать, ведь и здесь проявляется то самое знаменитое неравнодушие белорусов. Жители в разных регионах страны на местах включаются в ситуацию.
Анатолий Андреев наблюдает за водоплавающими более пяти лет. Среди лебедей даже появились подопечные Олесь и Олеся. О жизни пернатых Анатолий ведет свой блог. Ролики в социальных сетях бьют рекорды, набирая десятки миллионов просмотров. И это тот самый случай, когда человек помогает не только словом, но и конкретным делом.
Анатолий Андреев, блогер, предприниматель: "Я забочусь о них и обо всех других птицах, потому что в этом году аномально сильные морозы. Призвал своих подписчиков в блоге объединиться, и вот результат: ребята пришли с овсянкой, все несут еду, а "Сирин" привез целые мешки комбикорма. Глядя на это, я чуть не расплакался от гордости за наших людей. Настолько они отзывчивые и добрые! До мурашек по коже".
Приручили, покормили, помогать надо. Главное правило здесь - не навредить. Ведь то, что вкусно и привычно нам, не всегда полезно им.
Иван Богданович, старший научный сотрудник лаборатории орнитологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам: "Лучше всего водоплавающих птиц подкармливать зерном, зерноотходами, крупами. Некоторые пишут вареными овощами, но в условиях такого мороза это бессмысленно, потому что он замерзает раньше, чем они успевают его съесть. И в некоторых случаях допустимо подкармливать белым хлебом. Не стоит кормить черным хлебом. Ну и, понятно, чипсами, сухариками солеными вообще нельзя. Запрещено категорически".
Обустроить птичьи столовые можно и во дворах жилых домов, и на городских экотропах. Важно делать это регулярно. Пернатые быстро запоминают расписание и прилетают к кормушкам в определенное время. С отступлением морозов подкормку рекомендуется прекратить. Это необходимо для того, чтобы пернатые не утратили навык самостоятельного поиска пищи в природных условиях.