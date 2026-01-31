3.75 BYN
Морозы возвращаются: в ближайшие дни в Беларуси ожидается до -33°c ночью
Автор:Редакция news.by
Арктический антициклон пришел в Беларусь и принес с собой значительное похолодание. В стране в ближайшие дни ожидается до минус 33.
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. На дорогах сохранится гололедица, местами гололед, слабый туман и изморозь.
После оттепели на дорогах очень скользко. Коммунальщики на обработку уже израсходовали почти 30 т противогололедных материалов.
На улицах работает 115 единиц техники, около 1,3 тыс. рабочих ЖЭУ. Очищают крыши от снега и наледи 53 человека. Установлено 51 ограждение вокруг потенциально опасных участков.
Медики отмечают, что в приемное отделение для травматологических больных БСМП ежедневно поступает около сотни пациентов - от упавших на льду до любителей экстремального отдыха.