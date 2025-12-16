Мулявин, Сож и драники с салом: почему Юрий Веденеев с трепетом относится к Беларуси

Народный артист РСФСР Юрий Веденеев поделился в "Актуальном интервью", насколько ему приятно приезжать в Беларусь как туристу и как артисту.

Юрий Петрович родился в Новороссийске, всю жизнь прожил в Москве, но при этом Минск и другие города Беларуси считает родными и может рассказывать о каждом из них, потому что по несколько раз приезжал петь с ансамблем, и юношеские впечатления остались очень глубоко. "Знаешь, где, что и как. Знаешь, где лучшие драники с салом на вокзале в Могилеве. В Бресте красивые девушки. В Гомеле течет река Сож, есть Дворец Румянцевых-Паскевичей, а какой там рынок, какая колбаса… Мама дорогая! Это такие воспоминания! А Минск - это "пой, мой Минск, моя столица Белоруссии родной!" - вспомнил народный артист РСФСР.

И такие вещи, признался собеседник, может вспомнить обо всей Беларуси. Юрий Веденеев относится с таким трепетом к Беларуси потому, что минимум три года служил в ансамбле песни и пляски Краснознаменного Белорусского округа под управлением Игоря Раевского. Там же пели лауреаты Международного конкурса им. П. И. Чайковского, будущие народные артисты. "Был среди них и Виктор Вуячич, ставший лауреатом Гран-при первого конкурса советской песни с песней "Память сердца" Игоря Лученка, Владимир Мулявин, великий музыкант, основатель ансамбля "Песняры", поэтому не любить, не вспомнить об этом невозможно. Это осталось в памяти навсегда", - сказал Юрий Петрович.

На вопрос, сохранились ли качества людей, их таланты после распада СССР, народный артист РСФСР ответил: "Думаю, да. Я был последний раз в 2017 году, увидел в центре Минска чистоту. В магазинах очень вкусно, всегда вкусная молочка".