Музеи и агроусадьбы - куда больше предпочитают ездить белорусы в своей стране

2024 год можно смело назвать годом внутреннего туризма. Все больше белорусов предпочитают путешествовать по Беларуси. В топе находятся музеи, санатории и агроусадьбы. Это абсолютный тренд, который не теряет популярности и в 2025 году.

Чтобы поддерживать интерес туристов, появляются новые туристические объекты и маршруты, реконструируются загородные комплексы, обновляется материально-техническая база лечебниц, появляется больше турцентров в регионах.

Процедура подбирается индивидуально под запрос каждого клиента. Мы делаем и экокосметику на базе своей лаборатории. Там мы готовим травяные настои для ванн, для тела и волос. Вероника Ролицкая, заведующая SPA-центром санатория "Юность"

Гармоничное сочетание интерьера, музыки и аромата - формула полного релакса. Ее активно применяют специалисты в SPA-центрах белорусских санаториев. Такой райский уголок помогает сохранить молодость и красоту кожи, а также оздоровить все тело. Помимо эстетических процедур лечебницы предлагают и качественные медуслуги.

"Медуслуги оказываются самые разнообразные по профилям санатория, а их у нас семь. Обращаются с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, заболеваниями системы кровообращения, мочевыделительной и эндокринной систем", - рассказала заведующая лечебно-диагностическим отделением санатория "Юность" Ольга Ревтович.

Качественная медицина и квалифицированный персонал привлекают все больше желающих отдохнуть и оздоровиться. Каждый месяц в санаторий "Юность"приезжают тысячи туристов. Это не только белорусы, но и иностранные гости.

Татьяна Королькова, начальник отдела бронирования санатория "Юность": "Загрузка санатория уже много лет стабильна, она близка к 100 % круглый год. 80 % составляют граждане Российской Федерации. Также санаторий очень популярен среди граждан таких стран, как Азербайджан, Латвия, Эстония. Из Германии приезжают постоянные гости".

Отдых с пользой для здоровья в окружении природы - белорусский тренд. Только за 2024 год санаторно-курортными услугами воспользовались более 1,5 млн белорусов. Всего в стране сейчас функционирует около 100 санаториев на 30 тыс. мест, вдобавок 40 оздоровительных организаций.

Особое место отдано патриотическому туризму. Все больше людей стремятся посетить объекты, которые связаны с Великой Отечественной войной. В Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны в Минске идут целыми семьями, ведь его экспонаты возвращают к событиям, которые объединяют не одно поколение белорусов.

Музей истории Великой Отечественной - место, которое должен посетить каждый белорус хотя бы раз в жизни. Заведение по праву остается самым посещаемым туристическим объектом не только Минска, но и всей Беларуси. История оживает здесь в фотографиях, документах, иллюстрациях. Здесь постоянно появляются новые экспонаты и выставки. Совсем недавно, например, открылась новая экспозиция.

В рамках выставки "Раритеты музея" выставляются каждый месяц новые уникальные экспонаты. Каждый из предметов хранит свою историю героя, боль, судьбу и горе. Среди экспонатов имеются и рукописные журналы, ордена, медали, обереги. Большое внимание посетителей, например, привлекает пистолет-пулемет, собранный из сотни деталей партизанами и подаренный известному командиру Василию Комарову.

Юлия Мирошник, завотделом Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

"В фонды музея входит более 164 тыс. предметов, это касается основной экспозиции и временной. В 2024 году музей посетили 584 тыс. посетителей. Это молодежь, взрослые, иностранцы".