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Музей в виде контура карты Беларуси появится в Минске - узнали, где идет строительство
В Минске началось возведение уникальных культурных объектов: нового здания Национального исторического музея и парка Народного единства. Появится этот культурный центр на пересечении проспекта Победителей и улицы Орловской.
Самое любимое место всех минчан - аквапарк "Дримлэнд" с бассейнами, горками и пластиковыми лежаками - останется только на фотографиях и видео. В сентябре 2024 года зону отдыха закрыли, а саму территорию расчистили.
Но место пустовать не будет. Здесь в скором времени появятся два уникальных культурных объекта: новое здание Национального исторического музея, а вокруг него парк Народного единства. Само сооружение будет четырехэтажным с атриумом и десятью выставочными залами, все украсят эффектной подсветкой. Площадь музея составит 28 тыс. кв. м, из них большая часть выделена для выставочных залов.
Вокруг будет создан парк Народного единства с детскими и спортивными площадками, фуд-кортами, зонами для активного отдыха. Строители уже приступили к заливке фундамента будущего музея, подготовлены армированные каркасы. С раннего утра и до позднего вечера на площадке не утихает гул моторов: десятки единиц спецтехники работают в полную силу.
Сергей Бычков, главный инженер филиала СУ № 7 ОАО "Стройтрест № 4" г. Минска:
"Всего предусмотрено выполнение пяти этапов. Вторым этапом будет возведение рамно-связевого каркаса, который будет в монолитном исполнении. Очертания первых контуров увидим ориентировочно в июне. Глобальное завершение остова здания, коробки, как мы называем, планируется уже к концу этого года. На сегодняшний день на первом этапе здесь работают уже порядка 80 человек. К началу второго этапа (это июнь) мы уже видим порядка 250 человек".
Музей в виде контура карты Беларуси
Дизайн проекта выбирали через конкурс. Было предложено много креативных вариантов, но итоговая идея принадлежит молодому мастеру из БНТУ. Главная концепция заключается в том, что здание музея напоминает контур карты Беларуси. А сам фасад будет оформлен шестью объемными вертикальными горельефами. Каждый по-своему уникален.
Владимир Архангельский, главный архитектор УП "Минскпроект":
"Шесть страниц истории, очень активные и большие - 4 метра в ширину, 17 метров в высоту. Это горельеф, переходящий в скульптуру, то есть они объемные. Концепция парка немножко поменялась, но так как это парк Народного единства (он отражает единство наших регионов, единство всей страны), выполнена была в соответствии с тем, что музей исторический, река времени в виде пешеходного прохода, вдоль которой расположены все площадки, символизирующие наши регионы. Так, на каждой площадке региона будут расположены большие скульптурные композиции в виде гербов с одной стороны, с другой стороны будут значимые архитектурные сооружения каждого региона".
Вся история Беларуси в одном здании
Экспозиция музея будет включать уникальные исторические экспонаты - от древности до наших дней. Кроме этого будут установлены интерактивные экраны, лазерные проекции и будет даже 5D-кинотеатр. Новый культурный центр станет визитной карточкой не только белорусской столицы, но и всей страны. Завершить работы планируют к 2027 году. Также объекты объявлены Всебелорусской молодежной стройкой, так что вскоре к строительству присоединятся и студотряды.